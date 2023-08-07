Ігнат: Українська авіація є доволі мобільною, і ворогу не вдасться її знищити "просто так"

Українська авіація є доволі мобільною в нинішніх умовах, і ворогу не вдасться її знищити "просто так", повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ввечері та вночі окупанти атакували аеродром в Старокостянтиновому.
За словами Ігната, рф не вперше атакує саме цей аеродром, там штатне місце базування бригади тактичної авіації, котра має на озброєнні бомбардувальники Су-24М.
Проте він зауважив, що в нинішніх умовах українська авіація є "доволі таки" мобільною.
"Наші авіатори, льотчики й всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому власне ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", – пояснив Ігнат.
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