Ігнат: Українська авіація є доволі мобільною, і ворогу не вдасться її знищити "просто так"

Українська авіація є доволі мобільною в нинішніх умовах, і ворогу не вдасться її знищити "просто так", повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ввечері та вночі окупанти атакували аеродром в Старокостянтиновому.

За словами Ігната, рф не вперше атакує саме цей аеродром, там штатне місце базування бригади тактичної авіації, котра має на озброєнні бомбардувальники Су-24М.

Проте він зауважив, що в нинішніх умовах українська авіація є "доволі таки" мобільною.

"Наші авіатори, льотчики й всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому власне ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", – пояснив Ігнат.