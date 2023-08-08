Соломчук: На європейські ринки продовольства українському АПК слід заходити готовою продукцією

Українській агропромисловості необхідно приділяти більше уваги розвитку власної переробної галузі. Таку думку під час брифінгу озвучив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає УНН.
За його словами, на європейські ринки продовольства українському АПК слід заходити саме готовою кінцевою продукцією.
«Нам потрібна ще більш глибока переробка. Всі кажуть: давайте будемо молоти на муку й експортувати муку. Але немає стільки клієнтів на українську муку. Потрібно заходити на полиці європейських магазинів саме із тим, чого вони потребують», - підкреслив Дмитро Соломчук.
З цього приводу нардеп додав, що у багатьох європейських країнах у торгових продовольчих мережах вже з’явилися відділи сільськогосподарської та харчової продукції саме з України.
«Постачається молочна продукція, інші товари. Але потрібні готові продукти харчування», - підкреслив член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
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