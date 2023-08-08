Ігнат: Повітряні сили України розраховують отримати високоточні далекобійні ракети TAURUS

Повітряні сили України розраховують отримати не лише Storm Shadow та SCALP, а й німецькі високоточні далекобійні ракети TAURUS.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, ЗСУ дуже потрібні високоточні далекобійні ракети, які «не залишають противнику шансів і наближають перемогу». Результатами їх застосування є знищені російські склади, переправи, мости.
«Хотілося б зі Storm Shadow та SCALP ще бачити поряд і німецьку ракету. Наразі дискусія вже йде з приводу крилатої ракети TAURUS. Яке буде ухвалене рішення німецьким урядом, ще не знаємо, але сподіваємося, воно буде на користь України», – сказав Ігнат.
Спікер також зазначив, що ця німецька ракета має потужніші характеристики, що дозволяють завдавати ударів на великі відстані.
Ігнат додав, що ЗСУ очікують на цю ракету і «хотілося б ще ATACMS, звичайно».
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