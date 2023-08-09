CNN: Західні чиновники дають все більш «тверезі оцінки» щодо здатності України відвоювати значну територію

Через кілька тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу України західні чиновники дають все більш «тверезі оцінки» щодо здатності українських сил відвоювати значну територію. Про це пише CNN з посиланням на чотирьох високопоставлених американських і західних чиновників, які ознайомилися з останніми розвідувальними даними.

«Протягом наступних кількох тижнів вони ще подивляться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але, я думаю, вкрай малоймовірно, що українці дійсно досягнуть прогресу, який змінить баланс цього конфлікту», – сказав один із дипломатів дипломат.

«Наші брифінги змушують поглянути на речі тверезо. Нам нагадують про виклики, з якими їм доводиться мати справу. Це найскладніший період війни», – зазначив конгресмен Майк Квіглі зі штату Іллінойс.

CNN нагадує, що українським військам виявилося важко прорватися через російські укріплені оборонні лінії, які складаються з довжелезних траншей і великих мінних полів. Видання пише, що підрозділи України зазнали великих втрат, що змусило командування відкликати деякі з них для перегрупування.

«росіяни мають кілька оборонних ліній, і українські війська насправді не пройшли ще навіть першу лінію. Навіть якщо вони продовжуватимуть воювати протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не змогли здійснити більше проривів протягом останніх 7-8 тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом з більш виснаженими силами доб’ються успіху? Тому що умови дуже складні», – сказав неназваний дипломат.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, але зберігають надію на прогрес. – «Ми всі визнаємо, що все відбувається важче і повільніше, ніж будь-кому хотілося б, включаючи українців, але ми все ще віримо, що є час і простір для того, щоб вони змогли досягти прогресу».

Багато посадовців також сказали, що наближення осені скорочує час для армії України. Оскільки тоді погодні умови погіршаться, а вести бойові дії стане ще важке. Крім того, повільний прогрес викриває складність трансформації українських військ в об'єднані механізовані бойові підрозділи. Вони часто проходять лише вісім тижнів підготовки на танках і інших системах озброєння, які передає Захід.

Відсутність прогресу на місцях є однією з причин того, що українські війська частіше завдають ударів по російській території, «намагаючись показати вразливість росії», – заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний сказав голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що українські війська крок за кроком створюють умови для просування вперед. За словами Залужного, він повідомив Міллі, що оборона України є непохитною.

«Наші воїни роблять все можливе. Ворог веде активні наступальні дії на ряді напрямків, але не досягає успіху», – сказав Залужний.

CNN пише, що нові оцінки помітно відрізняються від оптимізму на початку контрнаступу. Співрозмовники видання кажуть, що ті очікування були «нереалістичними». Тепер вони допомагають декому на Заході тиснути на Україну, вимагаючи почати переговори з росією і розглянути можливість територіальних поступок.

«путін чекає цього. Він може пожертвувати людьми і виграти час», – сказав Квіглі.

Деякі чиновники побоюються, що зростаючий розрив між очікуваннями і результатами призведе до «обміну звинуваченнями» між українськими чиновниками і їхніми західними партнерами.

«Проблема, звичайно, полягає в перспективі того, що українці будуть шукати винних, а потім звинувачувати нас», – сказав високопоставлений західний дипломат.