В ДСНС назвали кількість загиблих від російських обстрілів рятувальників

З початку повномасштабної війни від російських обстрілів загинули майже 80 українських рятувальників.

Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center.

За його даними, рф вбила 78 співробітників, які були задіяні в ліквідації наслідків ракетних ударів, ще 280 рятувальників отримали поранення.

Хорунжий зазначив, що окупанти обстрілюють працівників ДСНС, ігноруючи усі міжнародні конвенції.

При цьому він нагадав, що рятувальники мають бути захищені міжнародним правом, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги.