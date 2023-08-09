До кожного школяра пропонують застосувати індивідуальний підхід. Йдеться про дітей, які раніше виїжджали з України через війну і повертаються додому, пише 24тv.
Такі рекомендації надає Міносвіти школам. При цьому радить діяти в інтересах дитини, з дотриманням її права на продовження здобуття освіти.
МОН надало рекомендації щодо зарахування у школи учнів-біженців до наступного класу.
"В умовах воєнного стану важливо забезпечити права дітей, які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вимушено опинилися за межами України, на безперервне здобуття освіти", – наголосили у МОН.
Також важливо надати можливість українським дітям, які наразі перебувають в інших країнах, продовжити навчатись за українською програмою. Сприяти тому, щоб вони не втрачали зв'язок з Україною і могли продовжити здобуття освіти у нашій державі.
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