Данілов: Бунт пригожина був заздалегідь спланований російською владою

Червневий бунт ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина був заздалегідь спланований російською владою.
Такими даними в ефірі телемарафону поділився секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, вся операція була погоджена з російським диктатором володимиром путіним.
«Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була погоджена з путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до путіна та його оточення. Вже є розуміння кількості генералів, які були усунуті», – розповів секретар РНБО.
Разом з тим, Данілов висловив упевненість у тому, що внутрішньополітична ситуація в росії лише погіршуватиметься.
«Ми вважаємо, що загострення буде взимку цього року, тому що людей, які розуміють, куди їх завів путін, з кожним днем стає дедалі більше», – сказав чиновник.
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