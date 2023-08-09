Данілов: Бунт пригожина був заздалегідь спланований російською владою

Червневий бунт ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина був заздалегідь спланований російською владою.

Такими даними в ефірі телемарафону поділився секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, вся операція була погоджена з російським диктатором володимиром путіним.

«Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була погоджена з путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до путіна та його оточення. Вже є розуміння кількості генералів, які були усунуті», – розповів секретар РНБО.

Разом з тим, Данілов висловив упевненість у тому, що внутрішньополітична ситуація в росії лише погіршуватиметься.

«Ми вважаємо, що загострення буде взимку цього року, тому що людей, які розуміють, куди їх завів путін, з кожним днем стає дедалі більше», – сказав чиновник.