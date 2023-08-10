Подоляк дав пораду критикам контрнаступу

Збройні сили України доведуть контрнаступ до обов'язкового та справедливого фіналу, незважаючи на різні думки щодо ефективності та швидкості просування.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав радник голова Офісу президента Михайло Подоляк.

«Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрями та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось «точно йде не за планом», головне – не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали «другою армією у світі», – зазначив Подоляк.

Він порадив критикам контрнаступу «набратися терпіння та уважно стежити за якісною роботою ЗСУ».

«росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом наступальні операції тривають», – резюмував радник голови ОП.