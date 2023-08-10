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Рада ухвалила закон, який передбачає посилення повноважень АМКУ

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Закон (№5431) "Про удосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" (АМКУ), який передбачає посилення його повноважень, ухвалила Верховна Рада в середу 258 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Законопроєкт №5431 передбачає підвищення ефективності системи розвитку та захисту економічної конкуренції, удосконалення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції, посилення інституційної спроможності АМКУ та був розроблений відповідно до вимог статті 256 Угоди про асоціацію (з ЄС)", - прокоментував АМКУ ухвалений документ.

Відомство заявляє, що закон зміцнить комітет, як незалежний державний орган, деталізує процесуальні права як суб'єктів господарювання, так і органів комітету та зменшить адміністративний тиск на бізнес.

"Я не голосував за цей закон і вважаю його мʼяко говорячи не дуже якісним. Спочатку нормальна спроможність - а потім повноваження. Ще створюється один ручний орган з надзвичайними повноваженнями лізти до бізнесу", - зі свого боку прокоментував закон народний депутат Ярослав Железняк із фракції "Голос" у телеграмі.

В АМКУ уточнили, що документ удосконалює процедури врегулювання та звільнення від відповідальності; запроваджує солідарну та субсидіарну відповідальність порушників; обмежує строк розгляду справ про порушення до 5 років сукупно; надає доступ Комітету до державних і місцевих баз даних; запроваджує механізм надання рішенням АМКУ статусу виконавчого документа та гарантує його фінансову незалежність.

Водночас, стверджують у відомстві, він деталізує процесуальні вимоги до дій комітету зі збору доказів, тож бізнес зможе контролювати правильність кожного кроку посадовців; запроваджує чітку процедуру слухань у справах і порядок доступу до їхніх матеріалів та зобов'язує АМКУ оприлюднювати численний перелік інформації, що робить роботу відомства більш відкритою.

"Момент підпису цього законопроєкту президентом можна буде вважати початком реформи Антимонопольного комітету України та конкурентного законодавства країни. Комітет отримає посилені та наближені до сучасного європейського законодавства інструменти, які дадуть йому змогу забезпечити сталий розвиток конкуренції", - наводяться в повідомленні слова голови АМКУ Ольги Піщанської.

Железняк зазначив, що під час розгляду законопроєкту злетіли дві враховані комітетом ВРУ правки щодо місцевих органів влади.

АМКУ, Рада
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