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Звіт МВФ: Майже третина суми від загального спаду економік світу припадає на росію

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) підготував щорічний звіт про стан ВВП різних країн світу.

Очікується, що загальний рівень ВВП у світі зросте, однак є кілька країн, яким МВФ прогнозує скорочення внутрішнього валового продукту. Про це пише Comments.ua.

Згідно зі звітом World Economic Outlook 2023 зменшення ВВП очікується для 29 країн на загальну суму у $500 млрд.

Лідером зі скорочення економіки є росія, яка втратить до кінця 2023 року $150 млрд у порівнянні з показниками минулого року. Це становить близько третини від загального спаду економік 29 країн.

Таким чином за прогнозами МФВ російська федерація матиме у кінці 2023 року ВВП $2,06 трлн.

Після росії, на другому місці за скороченням внутрішнього валового продукту йде Єгипет – $88 млрд. Трійку "лідерів" замикає Канада – $50 млрд.

До топу 10 найбільших втрат ВВП за 2023 рік також потрапили Саудівська Аравія, Бангладеш, Норвегія, Кувейт, Оман, Колумбія та ОАЄ.

Лідером серед усіх економік світу залишаються США, ВВП яких становить $26,9 трлн. До трійки лідерів також потрапили Китай та Японія. Україна у рейтингу ВВП за 2023 рік займає 59 місце з показником $149 млрд. До повномасштабного вторгнення росії ВВП України оцінювався на рівні $200 млрд.

ВВП, МВФ, росія
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