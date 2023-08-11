Звіт МВФ: Майже третина суми від загального спаду економік світу припадає на росію

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підготував щорічний звіт про стан ВВП різних країн світу.
Очікується, що загальний рівень ВВП у світі зросте, однак є кілька країн, яким МВФ прогнозує скорочення внутрішнього валового продукту. Про це пише Comments.ua.
Згідно зі звітом World Economic Outlook 2023 зменшення ВВП очікується для 29 країн на загальну суму у $500 млрд.
Лідером зі скорочення економіки є росія, яка втратить до кінця 2023 року $150 млрд у порівнянні з показниками минулого року. Це становить близько третини від загального спаду економік 29 країн.
Таким чином за прогнозами МФВ російська федерація матиме у кінці 2023 року ВВП $2,06 трлн.
Після росії, на другому місці за скороченням внутрішнього валового продукту йде Єгипет – $88 млрд. Трійку "лідерів" замикає Канада – $50 млрд.
До топу 10 найбільших втрат ВВП за 2023 рік також потрапили Саудівська Аравія, Бангладеш, Норвегія, Кувейт, Оман, Колумбія та ОАЄ.
Лідером серед усіх економік світу залишаються США, ВВП яких становить $26,9 трлн. До трійки лідерів також потрапили Китай та Японія. Україна у рейтингу ВВП за 2023 рік займає 59 місце з показником $149 млрд. До повномасштабного вторгнення росії ВВП України оцінювався на рівні $200 млрд.
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