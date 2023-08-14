окупанти погрожують учням шкіл не видати атестати про навчання, якщо вони не отримають паспорт рф

окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати про навчання, якщо ті не отримають російський паспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву (ЦНС).
"Саме в 14 років у рф видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем. Оскільки у кремлі не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.
"Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.
Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт рф. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.
Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта.
Крім того, окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт рф в обмін на "соціальні виплати".
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