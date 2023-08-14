BILD: шойгу відвідав полігон для випробувань ядерних бомб на Новій Землі

міністр оборони рф сергей шойгу відвідав російське угруповання військ на Новій Землі, де проводилися радянські випробування ядерної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на BILD.
«Глава міноборони сергій шойгу 12 серпня відвідав російське угруповання військ на Новій Землі, в рамках поїздки він також побував на полігоні для випробувань ядерних бомб, де в період з 1954 до 1990 року було проведено загалом 132 ядерних випробування», - йдеться в повідомленні.
У міноборони рф заявили, що шойгу перевірив війська спецпризначенців, дислоковані на Новій Землі, які, зокрема, відповідальні за «охорону й оборону особливо важливих об'єктів».
«Експерти припускають, що цей візит можна інтерпретувати як загрозу нових випробувань атомної бомби. Раніше до цього закликали російські пропагандисти, а президент володимир путін у лютому цього року заявив, що росія має бути готовою до проведення ядерних випробувань, якщо такі випробування відновлять США», - наголошується в повідомленні.
Крім того, зазначається, що останні випробування ядерної зброї росія проводила 1990 року.
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