В Антикорупційному штабі прокоментували звільнення військкомів

Звільнення керівників обласних центрів комплектування та соцпідтримки військовослужбовців та порушення проти посадовців військкоматів кримінальних проваджень не усувають наявних корупційних ризиків.

Таку думку в коментарі Українському радіо висловив голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик, передає Укрінформ.

"Незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку ― це доволі корупційна складова. Щоб домовитись, чоловіки мусять платити хабар центру комплектування та отримувати довідку про законний виїзд за кордон. Ми бачили активні затримання і провадження, які здійснює ДБР, маємо купу кримінальних справ з обшуками керівників ― це є наслідком корупційних дій, які вчиняють звичайні громадяни України, щоб отримати якусь підставу для виїзду за кордон або для непідлягання мобілізації. Проблема набула масового характеру, коли буквально за тиждень відбулися обшуки десяти керівників ТЦК, і на засіданні РНБО Президент вирішив звільнити всіх керівників. На цьому засіданні були присутні представники НАЗК, яке й робило дослідження та аналіз корупційних ризиків при виїзді за кордон і запропонувало свої ідеї поліпшення законодавства. Адже навіть якщо відкриті сьогодні кримінальні провадження матимуть результат, вони не усувають наявних корупційних ризиків. Тобто ми можемо замінити людину на посаді, але не усунемо самої проблеми", - заявив експерт.

За його словами, відкуп від мобілізації та довідка для виїзду за кордон ― дві ключові проблеми, які створюють корупційні ризики для отримання неправомірної вигоди працівниками ТЦК.

Також Миткалик виключив, що перевірки військкомів можуть вплинути на процес мобілізації.

"При звільненому керівникові завжди є виконувач обов’язків. ТЦК – це не лише один керівник, на сьогодні в Україні є близько 6 тисяч працівників центрів комплектування. Отже, робота триває. Думаю, завдання від РНБО має мінімальний вплив на процес комплектування. Навпаки ― буде мотивація для майбутніх призначених керівників робити цю роботу ще ефективніше, виконувати плани і запити Збройних сил і не використовувати корупційні ризики", - зазначив він.