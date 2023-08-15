Скібіцький: На День Незалежності України росія може вдатися до акту ракетного тероризму

На День Незалежності України росія може знову завдати масованих ракетних ударів.

Як пишуть Українські новини, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

"Звісно, на День Незалежності України агресивна росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", - зазначив він.

Скібіцький наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: чуєш тривогу ― йди в укриття.

Він додав, що День Незалежності України ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

"Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує", ― підсумував Скібіцький.