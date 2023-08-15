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Скібіцький: На День Незалежності України росія може вдатися до акту ракетного тероризму

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На День Незалежності України росія може знову завдати масованих ракетних ударів.

Як пишуть Українські новини, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

"Звісно, на День Незалежності України агресивна росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", - зазначив він.

Скібіцький наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: чуєш тривогу ― йди в укриття.

Він додав, що День Незалежності України ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

"Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує", ― підсумував Скібіцький.

Скібіцький
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