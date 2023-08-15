Корнійчук: Україна розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем

Вище політичне керівництво України розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Радіо Свобода".

За словами дипломата, про скасування безвізу не йдеться, однак режим можуть призупинити.

Одним із факторів цього є те, що попри застереження української влади, на святкування Рош га-Шана в Умані цьогоріч очікуються щонайменше 20 тисяч паломників, тобто як і в 2022 році.

Як зазначив посол, торік українські правоохоронці, рятувальники, прикордонники та інші органи були змушені відволікати суттєву кількість своїх сил задля порядку і безпеки. При цьому Україна не може гарантувати безпеку від ракет і дронів, оскільки для цього не вистачає відповідних засобів. Тому триває відкритий діалог з ізраїльським урядом.

"Посольство [України, – ред.] наполягає на тому, що якщо ви з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати [їх] для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви захочете захистити своїх? Це логічно", – сказав Корнійчук.

Другим фактором для призупинення безвізового режиму є збільшення кількості громадян України, яких депортують із Ізраїлю.

"Фактично будь-який громадянин, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, у нього цей паспорт відбирають, він очікує на співбесіду мінімум 5-10 годин, і потім 10% наших громадян розвертають (це, як правило, жінки і діти) і депортують без пояснення причин", – додав дипломат.

Він зазначив, що в 2022 році статистика відмов у вʼїзді була на рівні 2-4%, а цьогоріч вона зросла до 10%.

"Я підтверджую, що занепокоєння є, що розглядається питання вищим політичним керівництвом. Це рішення не МЗС і не Міністерства внутрішніх справ. Це рішення вищого політичного керівництва країни", – висловився Корнійчук.