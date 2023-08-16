ЦНС: росія готує провокацію на власній АЕС

Держава-агресор росія планує здійснити провокацію на власній Курській атомній станції, задля чого готує евакуацію місцевого населення.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
За інформацією Центру, в Курської області триває підготовка до евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.
Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, що становить 5% від загального населення області у понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис.
Зокрема людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів:
Жєлєзногорскій;
Большое Солдатскоє;
Щігри;
Горшечноє.
"Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС", - сказано у заяві ЦНС.
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