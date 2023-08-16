Одночасно з виборами у Польщі може пройти і загальнонаціональний референдум

Польський уряд виніс на затвердження Сейму ідею про загальнонаціональний референдум одночасно з парламентськими виборами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок прем’єр Матеуш Моравецький надіслав маршалку (спікеру) Сейму подання щодо проведення загальнонаціонального референдуму 15 жовтня, паралельно з виборами, щодо чотирьох питань, раніше оголошених партією влади "Право і справедливість".

Перше питання стосується продажу важливих державних активів іноземним юридичним особам, друге – підвищення пенсійного віку, третє – механізму розподілу мігрантів між країнами ЄС, четверте – демонтажу паркану на кордоні Польщі та білорусі.

Уряд обґрунтував проведення референдуму одночасно з виборами до Сейму та Сенату тим, що це дозволить зменшити витрати і підвищити явку.