Одночасно з виборами у Польщі може пройти і загальнонаціональний референдум

Польський уряд виніс на затвердження Сейму ідею про загальнонаціональний референдум одночасно з парламентськими виборами.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У понеділок прем’єр Матеуш Моравецький надіслав маршалку (спікеру) Сейму подання щодо проведення загальнонаціонального референдуму 15 жовтня, паралельно з виборами, щодо чотирьох питань, раніше оголошених партією влади "Право і справедливість".
Перше питання стосується продажу важливих державних активів іноземним юридичним особам, друге – підвищення пенсійного віку, третє – механізму розподілу мігрантів між країнами ЄС, четверте – демонтажу паркану на кордоні Польщі та білорусі.
Уряд обґрунтував проведення референдуму одночасно з виборами до Сейму та Сенату тим, що це дозволить зменшити витрати і підвищити явку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023