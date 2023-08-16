Мінюст: За минулий рік на окупованих територіях на світ з’явилось щонайменше 7000 дітей

За минулий рік на окупованих росією українських територіях на світ з’явилось щонайменше 7000 дітей. Цифра є неостаточною, дітей може бути більше, розповів в ефірі телемарафону керівник центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, пише УНН.
«По статистиці протягом минуло року ми зареєстрували близько 7000 народжень дітей на тимчасово окупованих територіях. Ми усвідомлюємо, що кількість дітей може бути більша, але батьки можуть боятися або подавати документи стосовно української реєстрації, або щоб дитина не потрапила в поле зору тієї влади, яка ніби там зараз існує», – пояснив Міненко.
Він пояснив, що в нинішніх умовах облік новонароджених дітей на ТОТ працює за заявниковим принципом, тобто громадяни самі звертаються стосовно реєстрації дітей до органів ВРАЦС або до суду. Далі вся ця інформація потрапляє до Мін’юсту. Нині влада докладає зусиль, щоб усі без виключення діти, народжені на ТОТ, були зареєстровані.
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