У Bloomberg розповіли, як росія може спробувати втримати рубль від падіння

рф може відновити практику обов’язкового продажу валюти експортерами, аби втримати рубль від падіння.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

“Пропозиція про обов’язковий продаж експортного виторгу обговорювалася у понеділок на зустрічі між урядом та експортерами до того, як банк росії оголосив про позапланове підвищення облікової ставки”, - стверджує Bloomberg.

Зазначається, що остаточного рішення з цього приводу поки ухвалено не було й “на тижні може відбутися ще одна подібна зустріч”,

Bloomberg нагадує, що у вівторок банк росії підвищив облікову ставку до 12% з 8,5% після того, як курс рубля до долара на певний час опустився нижче 100. Востаннє російська валюта коштувала так дешево в березні минулого року, коли розпочалося вторгнення до України.

“Примусовий продаж експортерами виторгу, а також інші заходи, такі як обмеження на банківські перекази в іноземній валюті, допомогли втримати падіння рубля після початку війни”, - нагадує видання.

Однак упродовж цього року рубль все одно здешевшав на чверть, продемонструвавши одне із найбільших падінь серед валют країн, що розвиваються.

На переконання експертів, якщо російський нацбанк не вживатиме додаткових кроків, на відновлення після останнього падіння рублю знадобиться кілька місяців.

“Оскільки значна частина резервів нацбанку заморожені санкціями, банкіри утримуватимуться від прямого втручання у валютний ринок”, - стверджує Bloomberg.