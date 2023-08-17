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Юсов: теракти і провокації проти власного цивільного населення – це така фірмова фішка режиму путіна

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Жодного часу не вистачить коментувати все, що пишеться на анонімних російських Телеграм-каналах.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання про ситуацію на ЗАЕС, і наскільки Україна близька до теракту на ній, передає кореспондент Укрінформу.

«Потрібно спочатку поговорити про певну інформаційну гігієну. Якщо кожного разу коментувати все, що пишеться на російських анонімних телеграм-каналах, то я думаю, що жодного часу не вистачить (для цього – ред.), і уваги наших глядачів, напевно, це не вартує», - заявив він.

За його словами, кількість ІПСО наразі зростає.

«Тим більше, що кінець літа, і у нас скоро свята. І окупантам треба якось реагувати на різного роду події, які відбуваються на фронті. І не завжди - власне, переважно – (не – ред.) на їхню користь. І з’являються такі інформаційні приводи. Запорізька станція залишається, на жаль, під контролем окупантів, але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться», - сказав Юсов.

Представник ГУР запевнив, що українські Сили безпеки і оборони працюють, моніторять ситуацію і роблять усе, аби наступні провокації були малоймовірними і неможливими. «А станцію треба звільняти. Вона має повернутися під законний український контроль», - вважає він.

Відповідаючи на питання щодо інформації про те, що рф готує провокацію на Курській АЕС, Юсов зазначив, що росіяни розглядають як сценарій подій здійснення низки провокацій, у тому числі на своїх атомних об’єктах.

«Яка мета цього – звинуватити Україну, спровокувати, змобілізувати додатково внутрішню громадську думку (у рф – ред.), яка час від часу хитається і відрізняється навіть від рашистської пропаганди. Зрештою, теракти і провокації проти власного цивільного населення – це така фірмова фішка режиму путіна, і дивуватися тут особливо немає чому», - переконаний представник ГУР.

За його словами, у нинішній ситуації саме путінський режим є ядерним терористом номер один у світі, і в умовах цього росіянам, звичайно, потрібно намагатися якось відвертати від себе увагу. «Тому такі провокації на території рф із боку путінського режиму можливі», - поінформував Юсов.

ЗАЕС, Юсов
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