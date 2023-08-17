FT: США пропонують Ірану припинити продавати безпілотники росії в обмін на пом'якшення деяких санкцій

США запропонували Ірану припинити продавати безпілотники державі-агресору росії в обмін на пом'якшення деяких санкцій в рамках домовленостей щодо деескалації напруженості та стримування ядерної кризи. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Financial Times.

Адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання з ісламським режимом на непрямих переговорах у Катарі та Омані цього року, зазначає видання. США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але дискусії, які проводяться через посередників, продовжаться в Катарі та Омані, зокрема щодо росії, пише FT.

"За словами іранського чиновника та іншої особи, проінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання росії безпілотників, які москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів", - сказано у повідомленні.

Учасники переговорів сподіваються, що непрямі переговори приведуть до того, що обидві сторони домовляться про заходи деескалації. Для Ірану це означало б погодитися не збагачувати уран вище 60 відсотків, покращити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії та взяти на себе зобов’язання не націлюватися на американців, сказав іранський чиновник та інша особа, проінформована про переговори.

Своєю чергою, Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не буде суворо контролювати санкції, які вже діють щодо продажу нафти, йдеться у матеріалі.