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Найбільша тютюнова компанія світу планує відмовитися від виробництва цигарок

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Компанія Philip Morris збирається в майбутньому відмовитися від виробництва цигарок. Це підтвердив глава німецького підрозділу найбільшої тютюнової компанії світу Маркус Ессінг в інтерв'ю виданню Bіld. Він заявив, що звичайні цигарки поступово відійдуть у минуле.

«До 2025 року ми хочемо переконати понад 40 мільйонів курців у всьому світі використовувати альтернативні варіанти, які знижують вміст шкідливих речовин. Це буде відповідати 50% обороту», – сказав Ессінг.

За його словами, як тільки кількість курців перейде, наприклад, на використання Iqos, Philip Morris зніме тютюнові сигарети з виробництва. Втім, коли саме це може статися, поки що не ясно. Сам Ессінг каже, що хотів би, щоб це сталося «якнайшвидше».

За даними Міністерства охорони здоров'я Німеччини, щороку в країні від наслідків тютюнопаління помирає 127 тисяч людей. Лікарі переконані, що заборона паління – найважливіший фактор, що дпоможе запобігти розвитку онкологічних захворювань.

Незважаючи на це, кількість молодих курців у Німеччині стрімко зростає: за даними опитування, проведеного компанією Forsa, 11% молодих людей віком від 16 до 29 років назвали себе регулярними курцями.

«Для багатьох активних курців повна відмова від тютюну – це нетривіальне завдання. Для таких людей перехід на електронні сигарети, принаймні, означає менш небезпечну для здоров'я альтернативу», – каже депутат Бундестагу (німецький парламент – «Главком»), експерт з питань охорони здоров'я Крістіна Ашенберг-Дугнус.

При цьому головний лікар легеневого відділення клініки Асклепіос у Гамбурзі Гюнтер Віст попереджає, що так звані бездимні альтернативи не такі небезпечні для здоров'я, як звичайні цигарки, але все ж таки не є максимально здорово альтернативою.«Добавки є великою проблемою. Вони неймовірно різноманітні і, ймовірно, теж не приносять користі здоров’ю. Однак це поки неможливо науково підтвердити», – зазначив він.

Philip Morris, Ессінг
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