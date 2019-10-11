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Блогер опубликовал списки предприятий, через которые «Филип Моррис» и «Тедис Украина» отмывали «теневой» доход

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Блогер опубликовал списки предприятий, через которые «Филип Моррис» и «Тедис Украина» отмывали «теневой» доход

Блогер Кирилл Сазонов опубликовал списки рисковых предприятий, при помощи которых один из четырех крупнейших производителей табачной продукции «Филип Моррис Украина» и крупнейший дистрибьютор сигарет в Украине «Тедис Украина» уклонялись от уплаты налогов.

Блогер сообщил, что основным покупателем у ЧАО «Филип Моррис Украина» было ООО с созвучным названием «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн». Со своей стороны эта компания 70% продукции отпускала «Тедис Украина». «В цепочках присутствуют и другие предприятия, некоторые из которых налоговики оценивают, как рисковые, которые поглощали лимит с НДС и, вероятно, наличные деньги полученные на рынке «черной реализации табачных изделий», — пишет Кирилл Сазонов. По его данным, за два месяца оборот таких средств составил 300 млн грн. с НДС или 4-5% от общей реализации.

Обе компании — ЧАО «Филип Моррис Украина» и ООО «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» — попали в список штрафников Антимонопольного комитета Украины.

По данным налоговиков, «Тедис Украина» также занималась реализацией рисковым предприятиям. За два месяца объем такой реализации с учетом НДС составил 2,2 млрд грн, что составляет от 20 до 40% общего объема продаж. «Итого только за два месяца текущего года оборот рынка „черной реализации табачных изделий“ составил приблизительно 2,5 млрд грн с НДС», — подытожил блогер.

Сазонов призвал снять «розовые очки» относительно «добросовестных» западных компаний: зачастую они ведут бизнес в Украине «типично для наших мастеров уклонения». Их цель заключается в получении прибыли и они используют для этого все лазейки, которые предоставляет законодательство и «прощает» государство.

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Напомним, 10 октября АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий в Украине «Филип Моррис», «Джей Ти Интернешнл», «Империал Тобакко Продакшн» и «Бритиш Американ Тобакко» за монополизацию рынка компанией «Тедис Украина» и самого дистрибьютора. В АМКУ считают, что табачники вступили в сговор и установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме Тедис, потенциальными дистрибьюторами, которые делали «просто невозможным их появление на этом рынке».

В декабре 2016 года «Тедис Украина» был признан монополистом на рынке дистрибьюции сигарет и оштрафован на 430 млн грн. Компания обжаловала это решение в судах, однако проиграла апелляцию.

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