У Мінрозвитку громад назвали кількість мостових споруд, які перебувають у критичному стані

24% мостових споруд в Україні перебувають у критичному стані.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передають Українськi Новини.

"Комісія з перевірки стану мостових споруд проаналізувала основну інформацію щодо реального стану більшості українських мостів. З них 24% перебувають у критичному стані – є непрацездатними або обмежено працездатними. У рамках роботи комісії також було фіналізовано пропозиції для вирішення проблем із розвитком та утриманням мостів і запобігання погіршення їхнього стану", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для розв’язання проблемних питань з розвитку та утримання мостів комісія запропонувала:

- Доручити всім балансоутримувачам провести огляд мостів стосовно яких відсутня інформація щодо технічного стану та які перебувають у непрацездатному та обмежено працездатному стані. Після огляду балансоутримувачі повинні будуть розробити комплекс протиаварійних заходів, реалізувати їх та прозвітувати за їх результатом.

- Передати функції замовника та/або балансоутримувача мостів від окремих територіальних громад до Агентства відновлення, якщо мости перебувають на дорогах державного значення. Наразі до Агентства вже надійшли відповідні пропозиції від балансоутримувачів щодо 28 мостів.

- Використовувати Аналітичну експертну систему управління мостами (АЕСУМ) для складання планів щодо будівництва та утримання мостів. Система буде спрямована на збір та постійне оновлення інформації про реальний стан мостів.

Результати роботи комісії, зокрема інформація щодо стану мостів та пропозиції щодо розв’язання проблем, будуть передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони та Кабінету Міністрів.

"Головне питання на яке мала дати відповідь комісія – який реальний стан українських мостів та які рішення необхідні, щоб попередити всі можливі ризики. На жаль, понад третина балансоутримувачів не володіє реальною інформацією щодо стану своїх мостів, а чверть усіх споруд в країні перебувають в критичному стані. На основі результатів роботи Комісії вже сформовані конкретні пропозиції, зокрема, законодавчо закріпити пріоритетне спрямування коштів на реконструкцію або капітальний ремонт аварійних мостів серед інших обʼєктів дорожнього будівництва", – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.