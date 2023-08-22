У Мінрозвитку громад назвали кількість мостових споруд, які перебувають у критичному стані

24% мостових споруд в Україні перебувають у критичному стані.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передають Українськi Новини.
"Комісія з перевірки стану мостових споруд проаналізувала основну інформацію щодо реального стану більшості українських мостів. З них 24% перебувають у критичному стані – є непрацездатними або обмежено працездатними. У рамках роботи комісії також було фіналізовано пропозиції для вирішення проблем із розвитком та утриманням мостів і запобігання погіршення їхнього стану", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, для розв’язання проблемних питань з розвитку та утримання мостів комісія запропонувала:
Результати роботи комісії, зокрема інформація щодо стану мостів та пропозиції щодо розв’язання проблем, будуть передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони та Кабінету Міністрів.
"Головне питання на яке мала дати відповідь комісія – який реальний стан українських мостів та які рішення необхідні, щоб попередити всі можливі ризики. На жаль, понад третина балансоутримувачів не володіє реальною інформацією щодо стану своїх мостів, а чверть усіх споруд в країні перебувають в критичному стані. На основі результатів роботи Комісії вже сформовані конкретні пропозиції, зокрема, законодавчо закріпити пріоритетне спрямування коштів на реконструкцію або капітальний ремонт аварійних мостів серед інших обʼєктів дорожнього будівництва", – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
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