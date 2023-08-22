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Експерти розповіли, чи будуть ракетні атаки по Україні на День Незалежності

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Усі знають про тяжіння росії до сакральних дат. Так, 24 серпня минулого року росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції в селищі Чаплине на Дніпропетровщині, через що загинули щонайменше 25 людей. Чи можливі провокації з боку рф на День Незалежності цього року та яка ймовірність масованих обстрілів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк не виключає масованих ударів з боку рф напередодні Дня Незалежності.

«Тому розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз у цей період посиляться загрози і можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат», – пояснила вона.

На День Незалежності України країна-агресор може вдатися до чергового акту ракетного тероризму, запевняє і представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців», – сказав він.

Такої ж думки і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Але він запевняє, що обстріли можливі й у будь-який інший день.

«Будь-які засоби повітряного нападу – це питання швидке. Ухвалили рішення – привели у бойову готовність – запустили. Зрозуміло, що ми будемо у ці дні більш посилено, більш виважено та більш впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут в нас кожен день – це тривога й увага. Тому потрібно про це пам’ятати», – сказав Ігнат.

Український військовий експерт, історик Михайло Жирохов ексклюзивно розповів Фактам ICTV, що очікувати ударів з боку рф варто і, найімовірніше, країна-агресор застосує тактику минуло року.

«Кожного свята всі чекають, що вони (росіяни, – Ред.) вдарять по народу, по цивільних об’єктах. Але з того, що було з тих свят, які пройшли за ці 1,5 року, таких ударів не було. Були удари до свята і після свята, а в саме свято таких ударів не було. Вони можуть змінити свою тактику, щоб завдати психологічної шкоди, а може, й ні. Ймовірно, буде тактика того року, коли за день, за два або наступного дня після свята була атака. Така тактика у них працювала, тому не думаю, що вони будуть її змінювати», – говорить експерт.

Зокрема, на його думку, сказати, який саме регіон України перебуває під найбільшою загрозою, не можна.

«Зброї достатньо, ми бачимо удари і по Львівській, і по Сумській, і по Харківській, і удари по Івано-Франківській, тобто нічого такого обмежувального немає, тому що ці шахеди мають до 1 000 км охоплення. Я не беру Закарпаття, але вся інша територія потенційно можлива для удару», – додав він.

Крім того, Жирохов впевнений, що росія зараз притримує ракети саме на осінь, щоб повторити удари по енергетичній інфраструктурі минулого року.

День Незалежності
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