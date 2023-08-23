Бербок вважає легітимними атаки нібито українських безпілотників по москві

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає легітимними атаки нібито українських безпілотників по столиці держави-агресорки російської федерації москві.

Про це повідомляє Tagesschau.

Так, Бербок на спільній пресконференції з главою естонського зовнішньополітичного відомства Маргусом Тсахкною заявила, що росія напала на Україну, і Україна захищається "в рамках міжнародного права".

Тим часом глава МЗС Естонії Тсахкна підкреслив, що росія несе відповідальність за все, що відбувається в Україні.

Глава МЗС Німеччини Бербок додала, що Збройні сили України першочергово потребують матеріалів та обладнання в рамках контрнаступу для подолання російських мінних полів. Вона зазначила, що існують "величезні мінні пояси, особливо на сході України", які за розміром приблизно дорівнюють західній Німеччині.

"Ми працюємо над цим повним ходом", – додала Бербок.