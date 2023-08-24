Сі Цзіньпін: Першочерговими завданнями для врегулювання російсько-української війни є припинення вогню та початок переговорів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що першочерговими завданнями для врегулювання російсько-української війни є припинення вогню та початок переговорів.
Про це він сказав у своїй промові на 15-му саміті країн БРІКС– Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки, що триває в південноафриканському Йоганнесбурзі, передає кореспондент Укрінформу.
Торкаючись питань безпекового співробітництва Сі зауважив, що у світі «все ще витає тінь стереотипів холодної війни», а геополітичний розклад на міжнародній арені «не викликає оптимізму».
Проте, за його словами, міжнародна безпека неподільна і спроби домагатися власної абсолютної безпеки на шкоду безпеці інших, зрештою, шкодить і самому собі.
Назвавши розв’язану росією загарбницьку війну «кризовою ситуацією навколо України, що складається нині», китайський лідер зазначив, що вона виникла в результаті дії багатьох складних факторів.
«В сьогоднішніх умовах першочерговим завданням врегулювання (війни в Україні - ред.) є зняття напруженості, припинення вогню, початок переговорів та примирення», - заявив Сі, не згадавши про необхідність виведення окупаційних російських військ та відновлення суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Він закликав країни БРІКС слідувати курсу на мирний розвиток, зміцнювати стратегічне партнерство в рамках блоку та взаємно підтримувати в питаннях, що стосуються корінних інтересів один одного.
«Важливо докладати активних зусиль до врегулювання «гарячих точок» та пом’якшення напруженості політичними засобами», - сказав лідер Китаю.
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