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Марченко розповів про видатки держбюджету на безпеку і оборону

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У 2024 році видатки держбюджету України на безпеку і оборону будуть дорівнювати, або перевищувати цьогорічні. Водночас уряд все ще шукає фінансування.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

У 2023 році найбільша стаття бюджету — це сектор оборони, на який відведено 1,6 трлн грн, що перевищує суму зібраних податків.

"Тому ми постійно в досить складному становищі, шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці додаткові видатки. (Ми переходимо — Delo.ua) у стадію "війни на виживання": виживе той, хто витримає цей марафон", – сказав він.

Військові зараз, як зазначає Марченко, просять у пʼять разів більше, але Україна не може збільшувати податки до необхідного рівня.

"Можемо дозволити бюджет сектору безпеки та оборони такий, який є, утримуємо цей сектор дуже великими зусиллями", – підкреслив міністр фінансів.

Він підкреслив, що Мінфі вже веде переговори з партнерами щодо формування нових пакетів фінансової допомоги на 2024 рік.

Марченко
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