російські окупанти перекидаються на Запорізький напрямок. Сили оборони знають точну кількість ворожої техніки і росіян, які перебувають на цьому напрямку.
Про це сказала керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Зі слів Гуменюк, окупанти перекидають резерви туди, де їм "припікає".
"Ми знаємо точну кількість окупантів, яких перекидають", – сказала керівниця пресцентру.
Українські контрнаступальні дії на півдні тривають, повідомила Гуменюк.
Процес ускладнений через надто заміновані території, сказала.
Українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі, повідомила керівниця пресцентру.
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