російські окупанти перекидаються на Запорізький напрямок. Сили оборони знають точну кількість ворожої техніки і росіян, які перебувають на цьому напрямку.

Про це сказала керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зі слів Гуменюк, окупанти перекидають резерви туди, де їм "припікає".

"Ми знаємо точну кількість окупантів, яких перекидають", – сказала керівниця пресцентру.

Українські контрнаступальні дії на півдні тривають, повідомила Гуменюк.

Процес ускладнений через надто заміновані території, сказала.

Українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі, повідомила керівниця пресцентру.