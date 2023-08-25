Подоляк: Україна може і має право атакувати росіян на окупованих територіях

Україна може і має право атакувати росіян на окупованих територіях України. Про це в ефірі телемарафону заявив Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНН.
“Сьогодні очевидним є заяви наших міжнародних партнерів, наприклад міністра закордонних справ Німеччини Бербок, що Україна в рамках міжнародного права може атакувати будь-яку окуповану територію, знищувати все, що там є російське і це абсолютно політично вмотивовано”, — заявив Подоляк.
Він додав, що спецоперація, яку провели бійці ГУР сьогодні вночі на території Криму, показує, що на півострові поступово буде збільшуватись кількість інцидентів, які “проведуть до абсолютно панічних настроїв”.
“Ця земля має горіти під ногами окупантів не важливо, це військові чи цивільні окупанти”, — сказав Подоляк.
Ще одна важлива подія, на думку радника президента, це знищення комплексу С — 400 “Тріумф”.
“росія абсолютно беззахисна до охорони таких цінних військових інструментів, яким є С — 400. Це безумовно говорить про готовність наших спецорганів досягати будь — яких результатів на території Криму. Ця тактика якої дотримувались і при Харківській операції, і при Херсонській, буде поступово збільшуватись”, — зауважив Михайло Подоляк.
Крім знищення Кримського мосту, нашим силам оборони треба знищити паромну переправу, “бо це єдиний базовий логістичний транспортний вузол, по якому іде забезпечення всього окупаційного угрупування” по території Запорізької, Херсонської, Луганської областей. " Знищення транспортного коридору є пріоритетним“, — наголосив Подоляк.
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