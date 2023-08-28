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Експерт про спецоперації СБУ в Криму та рф: Підривають бойовий потенціал ворога і мають значний вплив на хід війни

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«Бавовни» від СБУ в рф та окупованому Криму вже стали буденною реальністю і мають великий вплив на хід війни. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Як приклад, він наводить дві останні спецоперації військової контррозвідки СБУ: вдалі удари по складу в Криму та аеродрому в Курську. «Спецоперації СБУ в Криму та рф підривають бойовий потенціал рф і мають значний вплив на хід війни. В рф більше немає безпечних місць, а Крим стає болем бою, де в прямому сенсі горить земля під ногами окупантів», - підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, останні удари мали важливе військове значення. «Знищення складу боєприпасів в окупованому Криму, зменшує їх доставку на фронт та значно ускладнює логістику ворога. росіяни змушені ще далі відсувати свої склади. Удар по аеродрому в Курську демонструє, що рф не може там безпечно тримати військові літаки. Крім того, уражено системи ППО, які є надзвичайно цінними в нинішніх умовах», - акцентує політолог.

«Починаючи з лютого минулого року підрозділи СБУ вже знищили техніки ворога більш ніж на півтора мільярда доларів. І цей досвід треба переймати іншим військовим», - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військова контррозвідка СБУ провела дві успішні операції. В окупованому Криму був нанесений удар по 126 бригаді Чорноморського флоту рф: уражено склад боєприпасів, десятки одиниць техніки та ліквідована значна кількість особового складу ворога. На наступний день дрони СБУ нанесли удар по аеродрому в Курську: відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також уражено радари комплексу С-300 та два «Панцирі».

Голобуцький
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