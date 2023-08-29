Мінрозвитку: Залишки коштів від ЄІБ спрямують на проєкти відновлення в регіонах України

Залишки коштів, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до державного бюджету (а це 1,5 млрд грн) спрямують на проєкти відновлення в регіонах України.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
28 серпня відбулося засідання Міжвідомчої комісії щодо розподілу першого траншу коштів European Investment Bank на відновлення і розвиток соціальної та критичної інфраструктури в регіонах.
Комісія розглянула першу частину поданих регіонами пропозицій щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 мільярда гривень. З них 140 відповідають встановленим вимогам і до них відсутні зауваження. Міжвідомча комісією підтримує ці проєкти і рекомендує їх до погодження.
У червні 2023-го Кабмін схвалив порядок і умови розподілу коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у сумі 4,477 мільярда гривень.
Відповідно до цього рішення, головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено Мінінфраструктури.
Пріоритет, додали в міністерстві, надають тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії або ж зазнали найбільшого навантаження через значний притік внутрішньо переміщених осіб.
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