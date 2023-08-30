Мондриївський: В тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, можливе навчання у дві зміни

У київських школах розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання для учнів старших класів через недостатню кількість укриттів.
Такі зміни можуть запровадити з нового навчального року, який розпочнеться 1 вересня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
За його словами, цьогоріч основну увагу міська влада приділила ремонтам та модернізації укриттів. Усе заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць.
"На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання", – каже Мондриївський.
Він зазначив, що такий варіант передбачений лише для учнів старших класів. Початкова школа навчатиметься дистанційно.
"Початкова школа буде навчатись винятково офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі", – наголосив Мондриївський.
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