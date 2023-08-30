Німеччина підвищить соціальні виплати біженцям з України, - ЗМІ

Із початку наступного року Німеччина підвищить соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією. Про це повідомляє на tagesschau.de.
У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.
З початку 2024 року розмір допомоги зросте. Зокрема, нові суми виплат будуть такі:
Під час нарахування допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.
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