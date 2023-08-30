пригожина поховали у закритому форматі на одному з кладовищ санкт-петербурга

Засновника пвк вагнер євгена пригожина поховали на одному з кладовищ санкт-петербурга. Про це повідомили Telegram-канали "пресслужба пригожина" і shot у вівторок, 29 серпня.

Вказано, що церемонія прощання відбулася у "закритому форматі".

"Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що євгена пригожина поховали поруч з батьком. Окрім родичів, присутні були лише найближчі друзі.