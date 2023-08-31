Криволап розповів, що робитиме держава, аби рятувати Україну від демографічної кризи

Демографи очікують серйозного падіння народжуваності в Україні. В інтерв’ю «Главкому» радник прем’єр-міністра, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап розповів, що робитиме держава, аби рятувати Україну.

За словами Криволапа, економічне зростання – не панацея від демографічних проблем. «Навпаки, економічно розвинені країни зазвичай характеризуються відносно низькою народжуваністю, старінням нації та скороченням кількості населення. Насправді така ж тенденція спостерігалась і в Україні до війни. Вочевидь, потрібні окремі програми для популяризації здорового батьківства, гарантії від держави щодо підтримки сімей тощо», – стверджує експерт.

Опитування на сайті «Главком» демонструє, яким українці бачать вирішення проблеми демографічної кризи

Криволап пояснює, що зараз державна політика перебуває у процесі розробки.

«Детальніше зможемо говорити після її оприлюднення. До речі, про фінансування. Саме зараз уряд України розробляє план відновлення для виконання програми Ukraine Facility. До процесу активно залучені й експерти Центру економічного відновлення, а також інших громадських організацій. Усі деталі плану незабаром будуть представлені українському суспільству та нашим європейським партнерам. Там буде і про роботу з людським капіталом», – каже Криволап.

У вересні держава проведе форум на тему «Людський капітал України», де будуть обговорюватися демографічні проблеми. Вони потребують залученості і держави, і бізнесу, і громадської спільноти, стверджує експерт.

Нагадаємо, що велике занепокоєння у демографів викликає різке падіння народжуваності. За даними директора Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, «зараз дітей з’являється втричі менше, ніж потрібно для простого відтворення поколінь». «Це мінус десятки тисяч українців у майбутньому… І сім’я не буде народжувати дитину, якщо батьки не здатні надати їй гідні умови життя», – пояснює демограф. Елла Лібанова прогнозує, що «буде знелюднення певних територій, але якщо економіка розвиватиметься добре, то населення відновиться. А от етнічний склад його, напевне, зміниться».

За даними Лібанової, станом на 2022 рік, рівень народжуваності оцінюється «десь у 0,9 дитини на одну жінку». «Катастрофічне падіння народжуваності ми очікуємо у 2023 році. Під час війни ця тенденція, безумовно, буде поглиблюватися, але гірше, ніж у 2023 році (навіть якщо у 2024 війна триватиме), я не думаю, що буде. Ми розраховуємо, що показник буде десь 0,7 дитини на одну жінку. Після війни буде певне підвищення народжуваності. Сподіваюсь, ми повернемось принаймні до довоєнного рівня», – говорить Лібанова. І додає: для того, щоби забезпечити відтворення поколінь, треба щоби пересічна жінка за своє життя народила 2,15 дитини.

За прогнозами Елли Лібанової: «Якщо спиратися на варіант перемоги в 2025 році із виходом на кордони 1991 року (повернення Криму передбачається пізніше), можна очікувати, що в 2030 році в Україні проживатиме 32-35 млн. осіб». При цьому вона відмітила, що депопуляція є неминучою за будь-яких умов. Щоб підтримувати згадані цифри, доведеться щороку залучати близько 300 тисяч мігрантів з інших країн.