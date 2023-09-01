ВПС США: Голова Пентагону запросив міністрів оборони на зустріч у форматі "Рамштайн"

Нове, п’ятнадцяте засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 вересня у форматі офлайн.

Про це, як пише "Європейська правда", Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів в Європі.

Як зазначили у ВПС США, голова Пентагону Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу 19 вересня у форматі офлайн.

У повідомленні йдеться, що учасники засідання обговорять "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню росії.