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Продан: Оголошуючи параметри місцевих бюджетів на 2024 рік, Мінфін взагалі не володів інформацією

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Мінфін листом від 16.08.2023 повідомив на всю країну, що з 2024 року в місцеві бюджети буде зараховуватись 60% ПДФО замість 64%, як це було раніше. Причиною вилучення доходів у громад Мінфін озвучив керівництву держави та народним депутатам від монобільшості - нібито муніципалітети неефективно використали додаткові 4% ПДФО. А вже 28.08.2023 звернувся в регіони за інформацією про використання тих 4%, які вже вирішив забрати.

Про це йдеться у авторському блозі Народної депутатки 7 і 8 скликань, Радниці Голови Асоціаціі міст України Оксани Продан "Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?".

Вона нагадала, що 30 вересня 2021 році центральна влада під патронатом Президента України уклала з органами місцевого самоврядування Меморандум, за яким муніципалітети зобов’язались стримати тарифи на тепло, а центральна влада пообіцяла надати додаткові фінансові ресурси, зокрема 4% ПДФО.

"Після заяви Мінфіну про бажання вилучити 4% ПДФО з бюджетів громад у 2024 Асоціація міст України вже 24.08.2023 надала відповідні розрахунки Парламенту, Уряду, Офісу Президента України, що 4% ПДФО недостатньо покриває потребу громад для стримування тарифів на тепло. І тут Мінфін зрозумів, що розрахунків своєї позиції немає та листом від 28.08.2023 звернувся до регіонів з проханням терміново надати інформацію про використання додаткових 4% ПДФО.

Тобто, оголошуючи параметри місцевих бюджетів на 2024 рік без 4% ПДФО, Мінфін взагалі не володів інформацією і статистику для вищого керівництва держави та народних депутатів брав "зі стелі", - пояснює Оксана Продан.

Вона заявила, що громади говорять про тиск з центру на місцевих начфінів, щоб ті "намалювали" дані про те, що грошей Мінфін дав більше, ніж витратили на тепло в 2022 році.

"Але питання не тільки про це. Маніпуляції Мінфіну з 4% ПДФО є приводом для Президента, Прем'єр-міністра та народних депутатів України поставити питання: Обіцянка збільшити фінансування ЗСУ за рахунок вилучення "військового" ПДФО у громад – теж нахабна брехня?", - наголошує експертка.

Мінфін, Продан
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