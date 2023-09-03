Пашинян: Залежність Вірменії у сфері безпеки від росії є стратегічною помилкою

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру є стратегічною помилкою, повідомляє видання Armeniatoday з посиланням на La Repubblica.
"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з росією, зокрема й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, рф не змогла б гарантувати потреби Вірменії у безпековій сфері", - сказав прем'єр.
За його словами, цей приклад має показати, що у сфері безпеки залежність або прив'язка лише до одного центру самі по собі є стратегічною помилкою.
"І тільки після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо вельми непевні спроби диверсифікувати нашу безпекову політику", - наголосив Пашинян.
Також він додав, що раніше "ми бачили ситуації, коли за один день, місяць або рік рф залишала і йшла з Південного Кавказу".
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