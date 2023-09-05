На даний момент немає достатніх наявних доказів дій держави-агресора росії, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. У деякимх російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду. Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе, повідомляє Радіо Свобода у понеділок, 4 вересня.

Мьосе сказав, що комісія ООН на даному етапі не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид. За його словами, немає достатніх наявних доказів, що б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою", – цитує видання слова голови Комісії ООН.

При цьому було виявлено велику кількість воєнних злочинів, зокрема тортур та атак по енергетичній інфраструктурі України з жовтня 2022 року, але це є ознаками злочинів проти людяності, зазначив Мьосе. На його думку, корисно дивитися на все у контексті та продовжувати розгляд усіх обставин, хоча раніше Комісія зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".