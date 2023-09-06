Рада ухвалила законопроект про повернення декларування

5 вересня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроект №9534 про повернення декларування. За його прийняття проголосували 329 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає, що декларування буде обов’язковим для всіх посадових і юридичних осіб, а також для деяких посадових осіб приватних підприємств. Декларації повинні будуть подаватись щороку до 1 квітня.
Ухвалений законопроект містить низку правок, внесених народними депутатами. Зокрема, уточнено перелік посадових осіб юридичних осіб публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство. Також передбачено, що якщо майно було зазначено в декларації в одному розділі, але не вказано в іншому, то це не вважається злочином. Крім того, якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то його не можна повторно перевіряти.
Головна правка №371, яка передбачала відкриття декларацій для громадськості, не набрала необхідних 226 голосів.
За словами Железняка, прийнятта даного законопроекту може не бути зараховано як виконання одного з структурних маяків МВФ, через закриті на рік декларації та порушення термінів голосування.
"Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 01 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через тільки що прийнятий 9587д про зміни у КУАП по деклараціям", - написав він.
Железняк вважає, що уряд може закликати президента України накласти технічне вето на законопроект №9534.
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