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АМУ виступає за збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах

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Асоціація міст України (АМУ), яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулась до центральної влади щодо збереження в державному бюджеті на наступний рік "військового" ПДФО у місцевих бюджетах та загалом 64% ПДФО. Вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб зруйнує систему оборони країни, наголошується у зверненні.

Про це повідомляється на сайті АМУ.

"Ініціатива про вилучення з доходів місцевих бюджетів «військового» ПДФО руйнує державну єдність, яка здивувала світ з 24 лютого 2022 року, ділить громадян України на різні категорії, позбавляє захисників та їх родини гарантованих Конституцією України прав, що забезпечуються місцевим самоврядуванням. Просимо зберегти в Державному бюджеті України на 2024 рік в доходах місцевих бюджетів «військовий» ПДФО та 64% ПДФО з замороженням реверсних вилучень, а також підтримати законопроєкти 9559-д та 9560-1, які легалізують допомогу органів місцевого самоврядування Об’єднаним силам Збройних сил України», – йдеться у зверненні.

У зверненні наголошується, що кошти на оборону, які надаються органами місцевого самоврядування військовим підрозділам, – це доповнення до централізованого забезпечення, яке є доступним, швидким, прозорим та підконтрольним державі.

"Витрати місцевого самоврядування на безпеку і оборону перевищують розмір надходжень від «військового» ПДФО мінімум на 77%, адже це не тільки допомога силам безпеки й оборони, але й забезпечення ВПО, розчищення й відновлення зруйнованих вибухами будівель й інфраструктури, утримання лікарень, в тому числі поряд з лінією фронту, надання допомоги сім’ям військовослужбовців", – наголошують в АМУ.

Щоб уникнути неналежного використання коштів, Асоціація пропонує сформувати цільові захищені статті видатків місцевих бюджетів, сформовані з 70% військового ПДФО, так званий бюджет безпеки й оборони та заморозити реверсні вилучення. Таким чином військовий ПДФО залишиться мобільним й прозорим в органах місцевого самоврядування й продовжить служити нашій спільній Перемозі, наголошують в АМУ.

Голови громад звернули увагу на Закон України 3050-ІХ від 11.04.23, яким Верховна Рада України відмовилась від вже сплачених 14 млрд грн. Отже ініціатива по вилученню військового ПДФО – це не про пошук коштів, а про зміну системи взаємодії, зазначають в Асоціації міст України.

Асоціація міст України готова підтверджувати зазначене в зверненнях розрахунками, що базуються на офіційних даних 754 громад.

АМУ, ПДФО
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