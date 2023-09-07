Прем'єр-міністр Молдови: Країна не платитиме росії за неіснуючими боргами

Молдова за підсумками міжнародного аудиту історичної заборгованості з постачання газу від Газпрому компанії Moldovagaz визнала лише $8,6 млн боргів перед російським монополістом. Газпром заявляв, що заборгованість становить близько $800 млн, пише місцеве видання NewsMaker.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан офіційно підтвердив, що країна не платитиме за неіснуючими боргами.

"Ми не дозволимо покласти цей борг на плечі громадян. Молдова не збирається виплачувати неіснуючі борги, а громадяни Молдови, очевидно, не зобов'язані за це платити також", – цитує видання заяву прем'єра.

За підсумками аудиту з'ясувалося, що більшість боргу не підтверджена. Також аудитори дійшли висновку, що Moldovagaz має право висунути Газпрому свої фінансові вимоги.

На початку вересня президентка Молдови Мая Санду анонсувала офіційну відмову виплачувати борг Газпрому, посилаючись на результати міжнародного аудиту.

Спершу аудит коштував Молдові 850 000 євро, але потім аудиторська компанія додала додаткові послуги й ціна зросла до 1,15 млн євро.

У Газпромі вже відреагували на відмову Молдови, заявивши, що категорично не згодні із твердженнями молдовської сторони й мають намір відстоювати свої права всіма можливими способами.

До 2022 року Молдова повністю залежала від російського газу, що імпортується через Україну. Після того, як минулої зими Газпром почав скорочувати постачання, Молдова почала вивчати альтернативні маршрути, включаючи реверс через Трансбалканський газопровід.