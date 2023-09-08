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США та Британія запровадили санкції проти російського кіберзлочинного угруповання Trickbot

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У четвер Сполучені Штати у координації з Великою Британією запровадили санкції проти одинадцяти осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу американського Мінфіну.

До санкційного списку потрапили адміністратори, менеджери, розробники та програмісти, які надавали матеріальну допомогу групі Trickbot у її діяльності.

За даними Мінфіну США, група Trickbot має зв'язки з російськими спецслужбами і атакувала урядові установи США та американські компанії, зокрема лікарні.

Під час пандемії COVID-19 група Trickbot здійснювала атаки на об'єкти критичної інфраструктури та постачальників медичних послуг у Сполучених Штатах.

Троянський вірус Trickbot еволюціонував із вірусу Dyre. Кіберзлочинці їх використовували з метою викрадення фінансових даних.

Троян Trickbot заразив мільйони комп'ютерів по всьому світу, в тому числі комп'ютери американських компаній і приватних осіб.

З того часу він перетворився на набір шкідливого програмного забезпечення, який надає групі Trickbot можливість здійснювати різноманітні зловмисні кібератаки, в тому числі з вимогами викупу.

У розпал пандемії COVID-19 у 2020 році група Trickbot запустила хвилю програм-вимагачів, спрямованих проти лікарень та інших медичних центрів по всій території США. Члени угруповання Trickbot публічно зловтішалися з того, з якою легкістю вони обрали медичні заклади мішенню для атак і з якою швидкістю їм були сплачені викупи.

До санкційного списку увійшли 11 осіб. Мінфін США також вказав, які функції ці особи виконували в кіберугрупованні Trickbot.

Тепер все майно та або майнові частки цих осіб на території США мають бути заблоковані.

Крім того, особи, які здійснюють певні операції з людьми із санкційного списку, можуть самі до нього потрапити.

Будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє транзакціям або надає фінансові послуги будь-яким фізичним або юридичним особам, включеним до переліку, може бути піддана американським санкціям.

санкції, Мінфін США, Trickbot
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