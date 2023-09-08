ЄК опублікувала інструкцію для своїх компаній щодо виявлення шляхів обходу росією санкцій

Європейська комісія опублікувала інструкцію для європейських компаній, щоб допомогти їм виявити, оцінити та зрозуміти можливі шляхи обходу санкцій – та способи їх уникнути. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.
Інструкція вказує, що мають робити європейські експортери під час комплексної перевірки своїх торгових операцій, щоб не порушити санкції ЄС.
Законодавство ЄС зобов'язує компанії виявляти належну обачність при торгівлі з третіми країнами, щоб гарантувати, що їхні ділові партнери не обходять санкцій Євросоюзу.
Інструкція включає список індикаторів, які можуть свідчити, що нові торгові партнери, ймовірно, обходять санкції ЄС.
Таким індикатором є складний маршрут транспортування товару або складна схема оплати, нетипова документація і т.д.
"Санкції ЄС реально впливають на здатність росії вести війну, і тому росія відчайдушно шукає способи їх обійти. Шляхи, до яких вдається росія, щоб обійти наші обмеження, стають дедалі складнішими та непрозорішими. Це практичне керівництво допоможе експортерам ЄС виявити тривожні сигнали та знизити ризик ухилення від санкцій", – прокоментувала Мейрід МакГіннес, єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу.
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