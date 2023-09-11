Скібіцький: На окупованих територіях України знаходяться понад 420 тисяч військових рф

росія сконцентрувала на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових − без урахування росгвардії, інших силових підрозділів та структур рф, які забезпечують окупаційну владу.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив під час дискусії в межах “Ялтинської європейської стратегії”.
Окупаційний контингент налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.
Уздовж кордону з Україною росія розмістила 46 пускових установок ракетного комплексу “Іскандер”, з яких завдає ударів балістичними та крилатими ракетами, знищуючи об’єкти української цивільної інфраструктури.
За словами Скібіцького, найактивніші бойові дії росія проводить на двох напрямках фронту − куп’янськ-лиман та мар’їнка-донецьк. метою таких дій залишається вихід окупаційної армії на адмінкордони донеччини та луганщини.
“агресор завдає удари озброєнням “з конвеєра” − те, що випускається на підприємствах опк рф, одразу йде до війська. Зокрема, це стосується і ракетного озброєння: у серпні росія завдавала ударів по Україні ракетами, виготовленими у третьому кварталі 2023 року”, − сказав Скібіцький.
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