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Yle: росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії

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росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону. Про це пише Yle.

На супутникових знімках, отриманих виданням, видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Водночас дедалі більше техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

“Ці будівельні проєкти – перша відчутна ознака того, що росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років росія не інвестувала у прикордонні гарнізони”, − йдеться у матеріалі.

росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції до НАТО. У грудні минулого року міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив цю заяву.

За словами експерта з росії, майора у відставці Марка Еклунда, будівельні роботи ще не означають, що росія збільшує чисельність своїх військ на фінському кордоні.

“Пріоритетним завданням військового складу у Петрозаводську зараз, ймовірно, є переобладнання та постачання техніки на український фронт. Я припускаю, що ангар, який там споруджений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на часи осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку”, − сказав він.

Такої думки дотримується й інший фінський військовий експерт, доцент військових наук Ілмарі Кяйхке: “росії нема чого розміщувати на фінському кордоні. Швидше, техніка звідти розміщується в інших місцях, і Україна є метою номер один”.

На його думку, росія не матиме достатньо людей і техніки для реалізації планів шойгу щодо посилення військ на кордоні з Фінляндією, поки війна в Україні триватиме так само інтенсивно, як зараз.

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що зафіксовані Yle зміни не становлять загрози для Фінляндії.

Фінляндія
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