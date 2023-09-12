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Бербок: Україні дуже важливо посилити боротьбу з корупцією

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва в понеділок, наголосила на важливості посилення боротьби з корупцією в Україні на шляху членства в ЄС.

"Одна з важливих тем - вступ України до ЄС. Нині йдеться про початок переговорів про вступ України до ЄС. Це дуже важливо. Україна на шляху до вступу пройшла вже дуже значний шлях, зокрема в питанні законодавства. Але дуже важливо посилити боротьбу з корупцією. Але й тут є вже успіхи. Вищий антикорупційний суд запрацював, і вже 100 осіб постали перед ним", - сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Бербок також запевнила в підтримці з боку Німеччини України на її шляху до ЄС.

Бербок
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