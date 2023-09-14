У рф визнали, що влада вжила недостатніх заходів для стабілізації курсу рубля

російська влада вжила недостатніх заходів для стабілізації курсу рубля. Тому триває активна робота над "новими інструментами". Про це сказав керівник сбербанку рф у середу, 13 вересня.
"Те, що робиться зараз для стабілізації курсу, цього недостатньо. Ну і Центральний банк це добре розуміє і уряд. І тому вони ведуть активну роботу для того, щоб розібратися, по-перше, в причинах, і друге, знайти механізми вирішення цієї проблеми", – заявив Греф в ефірі одного з російських телеканалів.
Він нагадав, що традиційно з "відпливом" на ринку борються за допомогою підвищення ставок.
"Головна мета підвищення ставки Центральним банком була все-таки боротьба з інфляцією, а не вплив на поточний курс. І я думаю, що має бути такий букет заходів, які налаштовують нову ситуацію, які дадуть свій ефект", – зазначив очільник сбербанку і додав, що навряд чи якісь адміністративні заходи запровадження чи відновлення валютного регулювання дадуть ефект.
Зазначимо, що сьогодні рубль продовжує дешевшати на біржі. російська валюта впала на 1,3% і зараз за долар дають 96,13 рублів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023