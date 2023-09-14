У рф визнали, що влада вжила недостатніх заходів для стабілізації курсу рубля

російська влада вжила недостатніх заходів для стабілізації курсу рубля. Тому триває активна робота над "новими інструментами". Про це сказав керівник сбербанку рф у середу, 13 вересня.

"Те, що робиться зараз для стабілізації курсу, цього недостатньо. Ну і Центральний банк це добре розуміє і уряд. І тому вони ведуть активну роботу для того, щоб розібратися, по-перше, в причинах, і друге, знайти механізми вирішення цієї проблеми", – заявив Греф в ефірі одного з російських телеканалів.

Він нагадав, що традиційно з "відпливом" на ринку борються за допомогою підвищення ставок.

"Головна мета підвищення ставки Центральним банком була все-таки боротьба з інфляцією, а не вплив на поточний курс. І я думаю, що має бути такий букет заходів, які налаштовують нову ситуацію, які дадуть свій ефект", – зазначив очільник сбербанку і додав, що навряд чи якісь адміністративні заходи запровадження чи відновлення валютного регулювання дадуть ефект.

Зазначимо, що сьогодні рубль продовжує дешевшати на біржі. російська валюта впала на 1,3% і зараз за долар дають 96,13 рублів.