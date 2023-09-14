Кубраков: окупанти знищили та пошкодили 105 об’єктів портової інфраструктури в Україні

російські окупанти з 18 липня, тобто після виходу рф із зернової угоди, пошкодили та частково знищили 105 об’єктів портової інфраструктури в Україні. Про це 13 вересня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру й блокування морських портів експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скорочено на майже 3 млн тонн на місяць.

Дунайські порти наразі є єдиним водним шляхом для українського агроекспорту.

"Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції", – висловився міністр.

Кубраков зазначив, що в ніч на 13 вересня росія ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт.

"Кожна атака на портову інфраструктуру України – це атака на продовольчу безпеку всього світу", – додав урядовець.