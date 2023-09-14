Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Кубраков: окупанти знищили та пошкодили 105 об’єктів портової інфраструктури в Україні

147

російські окупанти з 18 липня, тобто після виходу рф із зернової угоди, пошкодили та частково знищили 105 об’єктів портової інфраструктури в Україні. Про це 13 вересня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру й блокування морських портів експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скорочено на майже 3 млн тонн на місяць.

Дунайські порти наразі є єдиним водним шляхом для українського агроекспорту.

"Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції", – висловився міністр.

Кубраков зазначив, що в ніч на 13 вересня росія ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт.

"Кожна атака на портову інфраструктуру України – це атака на продовольчу безпеку всього світу", – додав урядовець.

Кубраков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 14 сентября 2023
Среда, 13 сентября 2023
Вторник, 12 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023